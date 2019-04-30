В Архангельской области девочку насмерть придавило бревнами

В поселке Плесецк Архангельской области шестилетняя девочка получила смертельные травмы во время прогулки по неогороженной территории, где были сложены бревна. Они скатились и придавили ребенка.

Как сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ, через несколько дней девочка скончалась в больнице. Она гуляла вместе с 10-летней подругой, которая получила ушиб бедра.

Бревна принадлежат коммерческой фирме. Следственные органы возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности малолетнему ребенку. Виновные устанавливаются.

Обе девочки из благополучных семей, но им разрешили гулять без сопровождения взрослых. По предварительным данным, дети стали прыгать по сложенным бревнам, что и привело к трагедии.