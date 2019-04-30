В Петербурге похоронят создателя Ярославского театрального института

Станислав Клитин, первый ректор Ярославского государственного театрального института, заслуженный деятель искусств РСФСР, профессор, доктор искусствоведения, академик РАЕН после тяжелой болезни скончался в Санкт-Петербурге 27 апреля на 93-м году жизни.

Как сообщили в Союзе театральных деятелей РФ, Станислава Сергеевича похоронят в Северной столице на Серафимовском кладбище. Похороны состоятся сегодня, 30 апреля.

Свои соболезнования выразил коллектив Ярославского государственного театрального института (ЯГТИ), в создании которого Станислав Клитин непосредственно участвовал. Должного ректора ЯГТИ он занимал с 1980 по 1997 год.

"Я приехал в Ярославль организовывать деятельность вуза на четыре-пять лет, а задержался почти на восемнадцать, - писал Станислав Клитин своему преемнику, уходя с поста ректора СГТИ. - Вы спросите, почему? Да потому что вместе со мной приехали люди, увлеченные искусством, театральной педагогикой, полюбившие Ярославль - славный город Первого русского театра".

Как отмечают в ЯГТИ, благодаря Станиславу Клитину в вузе сформирован уникальный коллектив специалистов, образованы кафедры и отделения, создана и успешно реализуется программа целевой подготовку актеров для театров российской провинции. А сам ЯГТИ стал одним из ведущих театральных вузов страны.