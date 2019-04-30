Астраханские приставы составили портрет должника

В Астраханской области судебные приставы составили психологическо-социальный портрет должника. Исследование проводилось в рамках всероссийской акции "Узнай о своих долгах".

Как сообщила "РГ" официальный представитель регионального ФСПП Наталья Сурова, для сбора информации в крупных торговых центрах работал мобильный пункт, где любой желающий мог проверить себя на наличие задолженности. В результате около одной тысячи астраханцев проверили себя на долги. Кроме того, судебные приставы с помощью компьютерных программ проанализировали данные астраханских должников и составили портрет среднестатистического клиента.

В результате оказалось, что меньше всего в Астраханской области горят желанием исполнять свои обязательства мужчины в возрасте от 31 до 42 лет, проживающий в сельской местности. Средняя сумма долга у них - 107 тысяч рублей. Кстати, должников среди мужчин на 30 процентов больше, чем среди женщин. Среди женщин чаще всего не платят по счетам в возрасте от 43 до 60 лет, а вот девушки от 18 до 30 лет добросовестно оплачивают свои кредиты, алименты и услуги ЖКХ. Самыми ответственными плательщиками являются мужчины старше 60 лет.

Исследование также показало, что в Астраханской области чаще всего должниками становятся сельские жители, нежели горожане. Самым задолжавшим районом в регионе является Ахтубинский, а среди городских - Ленинский.

Кстати

Из-за неоплаченных долгов отложить заграничные майские каникулы придется более чем 28 тысячам жителей Астраханской области. Причем наибольшее количество среди "невыездных" астраханцев составляют должники по алиментам - 4 264 человек.

Напомним, что согласно законодательству, размер задолженности, при которой пристав-исполнитель вправе вынести постановление о временном ограничении на выезд за границу, составляет 30 тысяч рублей. Однако это не касается должников по возмещению вреда или по алиментам - на них запрет на выезд действует при сумме долга в 10 тысяч рублей.

Для сравнения в Волгоградской области с начала года вынесено 75 тысяч постановлений о временном ограничении на выезд должников за пределы РФ, что на 174 процента больше, чем за первый квартал 2018 года. В Калмыкии количество вынесенных ограничений на выезд должников возросло почти в три раза. С учетом постановлений об ограничении, действующих на начало года, в выезде ограничено более 23 тысяч должников.