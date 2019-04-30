Подводная лодка "Колпино" с "Калибрами" вернется в Новороссийск

Вооруженная суперсовременными ракетами "Калибр" подводная лодка Черноморского флота "Колпино" направилась из Средиземного моря к месту своего постоянного базирования в Новороссийск.

Об этом, как сообщают РИА "Новости", рассказал журналистам начальник отдела информационного обеспечения флота Алексей Рулев.

"Подводная лодка "Колпино" завершила плановое выполнение задач в составе постоянной группировки Военно-морского флота в Средиземном море и взяла курс к месту постоянного базирования - город-герой Новороссийск. В настоящее время субмарина осуществляет проход проливов Дарданеллы и Босфор, направляясь в Черное море", - отметил он.

По словам Рулева, при прохождении проливных зон подводные лодки ЧФ наряду с надводными кораблями и судами обеспечения действуют в строгом соответствии с международным правом.

Справка "РГ"



ПЛ "Колпино" - одна из шести субмарин серийного проекта 636.3 "Варшавянка", построенных на "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге для Черноморского флота. На ЧФ уже поступили ПЛ "Новороссийск", "Ростов-на-Дону", "Старый Оскол", "Краснодар" и " Великий Новгород". Подлодки этой серии считаются одними из наименее шумных в мире. При сравнительно небольших размерах, они вооружены мощными торпедными и ракетными установками. За скрытность в НАТО их прозвали "Черными дырами".



Дизель-электрическая подлодка длиной 73 метра развивает скорость под водой 20 узлов, может погружаться на глубину до 300 метров и 45 суток находиться в автономном плавании. Имеет шесть носовых автоматически заряжающихся торпедных аппаратов калибра 533 миллиметра, вооружена ракетами "Калибр", минами и торпедами, переносными зенитно-ракетными комплексами.