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30.04.2019 15:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Крыму турист сорвался с 10-метровой скалы в долине Ада

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба ГКУ РК "Крым-Спас" Фото: Пресс-служба ГКУ РК "Крым-Спас"
Фото: Пресс-служба ГКУ РК "Крым-Спас"

Под Судаком на южном склоне горы Караул-Оба, в долине Ада турист из Приморского края сорвался с 10-метровй скалы. Об этом сообщила пресс-служба госучреждения "Крым-Спас".

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Несчастный случай произошел на популярном у туристов маршруте Царский пляж - село Веселое. По информации, поступившей в службу "Крым-Спас", мужчина упал с возвышенности и потерял сознание. На помощь ему выехали четыре спасателя.

Пострадавшего обнаружили на южном склоне горы Караул-Оба, в долине Ада, в низине глубиной около 10-12 метров. Спасатели наложили мужчине воротник Шанца и оказали психологическую помощь.

В дальнейшем 31-летний турист был эвакуирован из труднодоступного скального массива и передан сотрудникам скорой помощи. С травмами различной степени тяжести он госпитализирован.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
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