В Крыму турист сорвался с 10-метровой скалы в долине Ада

Под Судаком на южном склоне горы Караул-Оба, в долине Ада турист из Приморского края сорвался с 10-метровй скалы. Об этом сообщила пресс-служба госучреждения "Крым-Спас".

Несчастный случай произошел на популярном у туристов маршруте Царский пляж - село Веселое. По информации, поступившей в службу "Крым-Спас", мужчина упал с возвышенности и потерял сознание. На помощь ему выехали четыре спасателя.

Пострадавшего обнаружили на южном склоне горы Караул-Оба, в долине Ада, в низине глубиной около 10-12 метров. Спасатели наложили мужчине воротник Шанца и оказали психологическую помощь.

В дальнейшем 31-летний турист был эвакуирован из труднодоступного скального массива и передан сотрудникам скорой помощи. С травмами различной степени тяжести он госпитализирован.