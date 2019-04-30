ИСУ-122 и грузовик "Студебеккер" покажут на параде в Верхней Пышме

В Верхней Пышме - городе-спутнике Екатеринбурга - 9 мая состоится масштабный показ исторической военной техники.

Здесь по центральному проспекту пройдет более 20 боевых машин. Среди них - истребитель вражеской бронетехники ИСУ-122 на базе танка ИС и грузовой автомобиль "Студебеккер" с 122-мм гаубицей М-30.

"Он проставлялся в СССР по договору ленд-лиза как тягач для пушек и автомобиль, на платформе которого монтировались знаменитые системы залпового огня БМ-13 "Катюша", - пояснили в пресс-службе Центрального военного округа. Эта техника участие в торжественном шествии принимает впервые.

Также на параде покажут семь видов танков, среди которых - легендарная "тридцатьчетверка" и Т-28, оборонявший Ленинград.

Раритетную технику на ход поставили работники участка ремонта и реставрации военной техники при местном металлургическом заводе. Над образцами, которые покажут зрителям 9 мая, мастера трудились около полугода.