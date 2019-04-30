Роскачество назвало лучшие мобильные приложения для путешествий

Мобильные приложения для путешествий исследовало Роскачество. Всего были протестированы 22 популярных приложения в российском сегменте App Store и Google Play . Каждое проверили по 78 критериям. Специалисты оценили удобство пользования и функциональность, возможности по бронированию туров, перелетов, страницы отелей и номеров.

Также были оценены возможности поиска, фильтрации, сортировки мобильных приложений турагентств, проверили, есть ли календарь цен, автозаполнение документов и другие параметры. Кроме того, была проверена безопасность приложений, их уязвимость, безопасность передачи и хранения персональных данных и информации о платежах.

Выяснилось, что у каждого четвертого приложения (25 процентов) есть небезопасная реализация SSL и слабый алгоритм шифрования и хеширования, что повышает риск утечки логинов и паролей пользователей, их персональных данных при пользовании публичной Wi-Fi-сетью. Но это и не говорит, что приложения небезопасны, отмечают в Роскачестве. При соблюдении элементарных мер безопасности, таких как, например, неподключение к публичному Wi-Fi, риски сведутся к минимуму.

Подробности исследования мобильных приложений для туристов, мерах безопасности по их использованию, а также названия лучших из них можно прочитать на сайте Роскачества.