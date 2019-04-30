Россия отправила Китаю новые ракеты для С-400

Россия отправила в Китай несколько десятков зенитных ракет к системе ПВО С-400 "Триумф" взамен поврежденных штормом в 2017 году.

- В начале апреля новые ракеты были направлены морским транспортом из Балтийского моря в Китай. Они предназначены для замены поврежденных во время шторма в Ла-Манше, - рассказал ТАСС военно-дипломатический источник. В Рособоронэкспорте не стали комментировать эту информацию.

Напомним, в 2017 году в Китай на трех морских транспортах отправился первый полковой комплект "Триумфов" из двух, заказанных КНР двумя годами ранее. Судно с ракетами и вспомогательным оборудованием попало в шторм в проливе Ла-Манш и было вынуждено вернуться в пункт отправки для оценки ущерба, нанесенного грузу. Позже глава Ростеха Сергей Чемезов рассказал, что поврежденные ракеты пришлось уничтожить, Китай получит взамен новые.

Неприятность с боеприпасами не помешала китайксим военным провести в ноябре 2018 года испытательные стрельбы, подтвердившие высокие характеристики российского оружия. Две мишени: скоростная и баллистическая, - были сбиты на предельной дальности двумя ракетами.

Поставка в КНР второго полкового комплекта С-400 запланирована на июль. Китайские расчеты обучают работе на новой технике в российском учебном центре.