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Samsung запатентовала свой игровой сервис. Вот что о нем известно

30.04.2019,  
10:40
Текст:  Богдан Бобров
Фото: LetsGoDigital/Twitter Фото: LetsGoDigital/Twitter
Фото: LetsGoDigital/Twitter

Компания Samsung зарегистрировала в бюро по патентам и товарным знакам США свой игровой сервис с платной моделью подписки PlayGalaxy Link. Об этом пишет LetsGoDigital.

Как следует из названия, основная аудитория - владельцы смартфонов и планшетов корейского производителя.

Судя по сопроводительным материалам, новая игровая площадка может использоваться не только как простая библиотека постоянно доступных игр, но и как место для проведения онлайн-турниров. В идеале она способна стать неким аналогом Steam (в его лучшие годы) для мобильного гейминга. Также с помощью PlayGalaxy Link, согласно источнику, можно будет легко систематизировать и упорядочивать игры с использованием технологий дополненной и виртуальной реальности.

Очевидно, что ключом к успеху может послужить эксклюзивный контент. Корпорация из Южной Кореи сотрудничает с финской Hatch, дочерней компанией Rovio Entertainment (известной по культовой Angry Birds). Новая разработка по известной франшизе про "Злых птичек" исключительно для Galaxy-устройств способна стать солидным козырем в борьбе за пользователя.

Создание PlayGalaxy Link вполне можно расценивать как запоздалый ответ Apple с их представленной ранее платформой Arcade. Оба сервиса стартуют осенью, что потенциально способно подстегнуть технологических гигантов для конкурентной борьбы за геймеров.

Подобный шаг вписывается в современные тенденции, когда крупные игроки рынка интертеймента не хотят рисковать, вкладываться в новые и инновационные проекты, а стремятся "подсадить" аудиторию на подписочную модель потребления контента за определенную фиксированную плату в месяц.

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Из последних примеров вспоминается недавно анонсированный стриминговый сервис Disney+.

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