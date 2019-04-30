Сильвио Берлускони госпитализирован

Бывший премьер-министр Италии и лидер правой партии Forza Italia (Вперед, Италия) Сильвио Берлускони был экстренно госпитализирован утром 30 апреля в Милане. Об этом сообщает итальянское издание Corriere Della Sera.

Причиной госпитализации стала острая почечная колика у 82-летнего политика. Для лечения Берлускони доставили в больницу Сан-Рафаэле, где в 2016 году ему уже делали операцию на открытом сердце.

При этом медики отмечают, что политик недавно проходил медобследование, и в целом состояние его здоровья не вызывает опасений.

Окружение Берлускони заверяет, что пребывание в больнице не затянется надолго, и он успеет на презентацию кандидатов от Forza Italia на европейские выборы, которая должна состояться сегодня днем.