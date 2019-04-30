СМИ: Трамп сделал более 10 тысяч ложных заявлений на посту президента

Президент США Дональд Трамп сделал более десяти тысяч ложных заявлений на посту главы государства. Такие данные опубликовала американская газета The Washington Post.

Издание утверждает, что с самого начала, заняв должность главы Белого дома в 2017 году, Трамп делал около пяти ложных заявлений в день. Однако за последние несколько месяцев Трамп стал лгать намного чаще - 23 раза в день, подсчитали журналисты.

Отмечается, что несоответствующие действительности утверждения американский лидер озвучивает на митингах или во время встреч с представителями СМИ.

Трамп, который всегда выступал против фейковых новостей, в минувшую пятницу перешагнул отметку в десять тысяч ложных заявлений. Это произошло во время выступления президента перед сторонниками в городе Грин-Бэй в штате Висконсин, сообщает "Интерфакс".