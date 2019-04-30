Распоряжение губернатора Томской области от 30 апреля 2019 года № 112-р "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Томской области за I квартал 2019 года"

1. В соответствии с Законом Томской области от 14 апреля 2011 года № 55-ОЗ "О прожиточном минимуме в Томской области", постановлением Губернатора Томской области от 06.07.2015 № 65 "Об утверждении Правил расчета величины прожиточного минимума на душу населения и по социально-демографическим группам населения по Томской области" установить величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Томской области за I квартал 2019 года согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Департаменту информационной политики Администрации Томской области обеспечить опубликование настоящего распоряжения.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2019 года.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Томской области по социальной политике.
И.о. Губернатора Томской области А.М.Рожков
Приложение к распоряжению Губернатора Томской области от 30.04.2019 № 112-р
Величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Томской области за I квартал 2019 года (в рублях)
|По группам территорий
|На душу населения
|Трудоспособное население
|Пенсионеры
|Дети
|Северная часть Томской области*
|12385
|13069
|9875
|12691
|Кроме северной части Томской области**
|11120
|11698
|8931
|11494
|Томская область
|11370
|11970
|9118
|11731
* - муниципальные образования: Городской округ Стрежевой, Александровский район, Каргасокский район, Верхнекетский район, Колпашевский район, Парабельский район, Молчановский район, Чаинский район, Тегульдетский район, город Кедровый, Кривошеинский район, Бакчарский район.
** - муниципальные образования: Первомайский район, Асиновский район, Зырянский район, Шегарский район, Томский район, Город Томск, городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области, Кожевниковский район.
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