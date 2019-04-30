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30 апреля 2019 г.

Распоряжение губернатора Томской области от 30 апреля 2019 года № 112-р "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Томской области за I квартал 2019 года"

Дата подписания 30 апреля 2019 г.
Опубликован 30 апреля 2019 г.
Вступает в силу 30 апреля 2019 г.

1. В соответствии с Законом Томской области от 14 апреля 2011 года № 55-ОЗ "О прожиточном минимуме в Томской области", постановлением Губернатора Томской области от 06.07.2015 № 65 "Об утверждении Правил расчета величины прожиточного минимума на душу населения и по социально-демографическим группам населения по Томской области" установить величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Томской области за I квартал 2019 года согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Департаменту информационной политики Администрации Томской области обеспечить опубликование настоящего распоряжения.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2019 года.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Томской области по социальной политике.

И.о. Губернатора Томской области А.М.Рожков

 

Приложение к распоряжению Губернатора Томской области от 30.04.2019 № 112-р

Величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Томской области за I квартал 2019 года (в рублях)

По группам территорий На душу населения Трудоспособное население Пенсионеры Дети
Северная часть Томской области* 12385 13069 9875 12691
Кроме северной части Томской области** 11120 11698 8931 11494
Томская область 11370 11970 9118 11731

* - муниципальные образования: Городской округ Стрежевой, Александровский район, Каргасокский район, Верхнекетский район, Колпашевский район, Парабельский район, Молчановский район, Чаинский район, Тегульдетский район, город Кедровый, Кривошеинский район, Бакчарский район.

** - муниципальные образования: Первомайский район, Асиновский район, Зырянский район, Шегарский район, Томский район, Город Томск, городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области, Кожевниковский район.

 

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