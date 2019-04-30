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Умер режиссер "Двойного форсажа" Джон Синглтон

Новости
    30.04.2019, 15:30
Текст:   Олег Усков
Фото: Richard Shotwell/Invision/AP Фото: Richard Shotwell/Invision/AP
Фото: Richard Shotwell/Invision/AP

Американский режиссер, сценарист и продюсер, дважды "оскаровский" номинант Джон Синглтон умер в понедельник в госпитале Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе, где находился с 17 апреля, на 52-м году жизни после перенесенного инсульта.

Об этом сообщил THR со ссылкой на семью режиссера. В заявлении которой сказано, что кинематографист "мирно отошел в кругу близких".

Джон Синглтон родился 6 января 1968 года в Лос-Анджелесе, он - самый молодой в истории кинематографа (24 года) номинант на "Оскар" в категории "Лучшая режиссура", за фильм 1991 года "Ребята по соседству" с Кьюбой Гудингом-младшим, Айс Кьюбом и Лоуренсом Фишборном.

В то же время Синглтон стал первым афроамериканским режиссером, представленным в номинациях за лучшие сценарий и режиссуру.

Среди других его работ - "Двойной форсаж", "Роузвуд", "Шафт", "Стон черной змеи", сериалы "Американская история преступлений", "Империя" и "Миллиарды". Кроме того, режиссер поставил клип Майкла Джексона Remember the Time.

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