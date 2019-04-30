Новости

Медведев пообещал расследовать инцидент с некачественной нефтью в "Дружбе" 15:21
Медведев: Предложения РФ по газу применимы к новым властям Украины 15:20
В Саратове красной краской испачкали памятник Воинам-танкистам 15:16
Россия не будет ограничивать поставки молочной продукции из Беларуси 15:15
Власти Венесуэлы сообщили о попытке госпереворота 15:14
В Крыму турист сорвался с 10-метровой скалы в долине Ада 15:00
В Башкирии напавшего на школу подростка направят на лечение 14:56
В Японии зацвели сакуры, посаженные при рождении императора Акихито 14:53
Премьер Беларуси призвал к повышению эффективности механизмов ЕАЭС 14:49
На Урале три десятка одиноких стариков стали жертвами мошенников 14:38
В Южной Корее открылся крупнейший круизный терминал 14:28
Медведев обозначил ключевые задачи, стоящие перед ЕАЭС 14:18
Lada Raven станет основой для русской Tesla 14:09
В Госдуме оценили заявления о "неожиданном ударе" Зеленского 14:05
Челябинского депутата отправили на обязательные работы за пьяную езду 14:02
Какие российские фильмы популярны в КНДР 13:46
Трассу "Кавказ" перекрыли из-за пожара на рынке под Пятигорском 13:38
Итальянские ученые решили расшифровать ДНК Леонардо да Винчи 13:31
Песков рассказал о проблемах жителей Донбасса в других странах 13:23
В Новосибирске начали проверку сообщения об изнасиловании студентки 13:23
В Гамбурге автомобиль протаранил здание: 9 пострадавших 13:19
Видео: Балерины станцевали на МКС 13:13
Полиция задержала министра экономики Дагестана 13:07
Заседание Евразийского межправсовета проходит в Ереване 12:59
В Кремле объяснили отсутствие приглашений лидерам на День Победы 12:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд объяснил правила раздела земли при разводе
Верховный суд объяснил правила раздела земли при разводе
У православных - Светлая неделя: что можно, а что нельзя делать
У православных - Светлая неделя: что можно, а что нельзя делать
Майские законы коснутся автолюбителей, ветеранов, туристов и банков
Майские законы коснутся автолюбителей, ветеранов, туристов и банков
30.04.2019 14:28
Рубрика: В мире

В Южной Корее открылся крупнейший круизный терминал

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
Фото: Олег Кирьянов/РГ Фото: Олег Кирьянов/РГ
Фото: Олег Кирьянов/РГ

В южнокорейском Инчхоне начал работу еще один терминал, предназначенный для приема крупных круизных лайнеров. Этот терминал стал самым крупным для Республики Корея.

Круизный терминал Инчхона находится в "международном городе Сондо", который административно является районом Инчхона. Он позволяет принимать крупные круизные лайнеры, включая самое большое судно подобного рода водоизмещением 225 тысяч тонн. Для этого предусмотрен причал протяженностью 430 метров. Всего же одновременно терминал может принять до девяти тысяч пассажиров.

Береговая охрана Южной Кореи выручила российскую яхту

Это стало продолжением стратегии властей Южной Кореи, которые делают ставку на развитие туризма и использование возможностей страны в качестве одного из транзитных центров Восточной Азии. Как пояснили представители правительства РК, данный терминал уникален еще и тем, что находится буквально в двадцати минутах езды от крупнейшего международного аэропорта Кореи - Инчхонского. Такое соседство поможет сочетать возможности передвижения морским и воздушным транспортом и должно заинтересовать немало туристов.

Данный терминал стал пятым по счету в Южной Корее, но является самым крупным по масштабам для данной страны. Помимо Инчхонского в Южной Корее круизные терминалы есть в четырех местах - Пусане, Сокчхо, а также двух городах курортного острова Чечжу - Согвипхо и одноименной с островом столице острова.

В мире Восточная Азия Южная Корея
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков рассказал о проблемах жителей Донбасса в других странах
В Госдуме оценили заявления о "неожиданном ударе" Зеленского
В Кремле объяснили отсутствие приглашений лидерам на День Победы
Власти Венесуэлы сообщили о попытке госпереворота
Полиция задержала министра экономики Дагестана