В Южной Корее открылся крупнейший круизный терминал

В южнокорейском Инчхоне начал работу еще один терминал, предназначенный для приема крупных круизных лайнеров. Этот терминал стал самым крупным для Республики Корея.

Круизный терминал Инчхона находится в "международном городе Сондо", который административно является районом Инчхона. Он позволяет принимать крупные круизные лайнеры, включая самое большое судно подобного рода водоизмещением 225 тысяч тонн. Для этого предусмотрен причал протяженностью 430 метров. Всего же одновременно терминал может принять до девяти тысяч пассажиров.

Это стало продолжением стратегии властей Южной Кореи, которые делают ставку на развитие туризма и использование возможностей страны в качестве одного из транзитных центров Восточной Азии. Как пояснили представители правительства РК, данный терминал уникален еще и тем, что находится буквально в двадцати минутах езды от крупнейшего международного аэропорта Кореи - Инчхонского. Такое соседство поможет сочетать возможности передвижения морским и воздушным транспортом и должно заинтересовать немало туристов.

Данный терминал стал пятым по счету в Южной Корее, но является самым крупным по масштабам для данной страны. Помимо Инчхонского в Южной Корее круизные терминалы есть в четырех местах - Пусане, Сокчхо, а также двух городах курортного острова Чечжу - Согвипхо и одноименной с островом столице острова.