В Мексике спасены 60 похищенных преступниками мигрантов

Власти Мексики освободили из рук преступников 60 мигрантов из стран Центральной Америки. В числе спасенных - 22 ребенка.

Шестеро мексиканцев были задержаны в штате Веракрус, когда незаконно перевозили мигрантов на автомобилях. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на министерство безопасности штата.

Сотни тысяч центральноамериканских мигрантов начали двигаться в сторону США через Мексику осенью прошлого года. По пути они часто становятся жертвами наркокартелей.

По данным правозащитников, в среднем в Мексике в год совершается около 20 тысяч похищений нелегальных мигрантов. Обычно преступники требуют по две тысячи долларов за освобождение одного человека.