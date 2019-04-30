В Москве прошел праздник тайцзицюань

28 апреля в Москве прошло мероприятие, посвященное популяризации культуры тайцзицюань и входящее в проект "Один пояс и один путь: турне по распространению культуры и боевого искусства Китая за рубежом", сообщает информационная служба мобильного приложения " Россия - Китай: главное ". Для участия в нем в Москву прибыли 46 китайских мастеров боевого искусства, которые показали тайцзицюань в стиле Ян, стиле Чэнь, тайцзицюань с использованием веера, парное исполнение тайцзицюань и другие великолепные выступления. Они также пообщались с российскими любителями ушу и тайцзицюань, обменялись опытом и мнениями по изучению и оттачиванию мастерства гимнастики и боевых искусств тайцзицюань.

Ученики школы ушу "Черный тигр" из России и другие российские любители культуры тайцзицюань показали выступления в стиле Шэнь и Удан, а также тайцзи-цигун для укрепления здоровья. Будучи учеником и последователем стиля Шэнь, основатель школы "Черный тигр" Борис Бойко изучает тайцзицюань уже более 20 лет. Он со своими учениками много раз посещал Китай для учебы и обмена опытом. С момента открытия в школе прошли обучение более тысячи российских любителей боевого искусства тайцзицюань.

Тайцзицюань является одним из самых ярких, представительных и авторитетных элементов китайской культуры традиционных боевых искусств, а также нематериальным культурным наследием государственного значения. В этом году отмечается 70-летие установления дипломатических отношений между Китаем и Россией. По словам организаторов, целью проведения мероприятия было продвижение реализации инициативы "Один пояс и один путь", а также путем спортивных обменов содействовать сотрудничеству двух стран в различных видах спорта и углубить дружбу и добрососедское сотрудничество, что в дальнейшем будет содействовать развитию социально-культурных, торгово-экономических, туристических и других связей между Китаем и Россией.