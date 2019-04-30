В сирийской Ракке боевики устроили серию взрывов

В сирийском города Ракка боевики запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ устроили несколько взрывов, жертвами которых стали по меньшей мере 16 бойцов курдских отрядов самообороны, передает ТАСС со ссылкой на местный телеканал "Аль-Маядин".

Взрывчатка была заложена в несколько автомобилей, припаркованных у блокпостов "Сил демократической Сирии" (СДС).

Напомним, что Ракка официально была освобождена в конце 2017 года, но до сих пор боевики совершают там различные вылазки - нападают на военные патрули и устраивают взрывы в людных местах.