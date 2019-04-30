Вышел первый трейлер фильма про культового синего ежа "Соник в кино"

На официальном YouTube-канале Paramount Pictures опубликован первый трейлер фильм "Соник в кино" (Sonic The Hedgehog), адаптации культовой серии игр про высокоскоростного антропоморфного синего ежа от компании Sega.

Сюжет банален и незамысловат. Синий еж заводит дружбу с полицейским, и вместе они противостоят злодею Доктору Роботнику, который жаждет ежа изловить, чтобы использовать в своих злодейских целях.

Колючий титульный герой выглядит, прямо скажем, не так мило, как Пикачу в "Детективе Пикачу", а где-то даже жутковато. Полицейского играет Джеймс Марсден (Циклоп из "Людей Икс", "Мир Дикого Запада"). Зато в роли злодея остервенело кривляется, как в старые добрые 90-е, Джим Керри - это, видимо, главный козырь фильма. На фоне почему-то звучит композиция Gangsta's Paradise рэпера Coolio. Что также настраивает на ностальгию по 90-м.

Постановщик - дебютант большого кино Джефф Фаулер, за которым, однако, числится один некогда очень популярный проект, короткометражный мультфильм "Суслик обломался" (Gopher Broke), в 2005 году номинированный на "Оскар".

Премьера "Соника в кино" - 7 ноября.