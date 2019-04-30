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30.04.2019 09:10
Рубрика: Экономика

Зарубежные посылки предложили обложить единым сбором

Текст: Ольга Игнатова
Фото: Владимир Песня/РИА Новости Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Вместо пошлин на посылки из-за границы предлагается ввести единый сбор в 15% вне зависимости от стоимости товаров. Как пишет газета "Коммерсантъ", с таким предложением выступила Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ). Соответствующее предложение было направлено в Минкомсвязи, Аналитический центр при правительстве, Институт им. Е. Т. Гайдара и "Почту России".

Фото: iStock
Путь посылки можно отследить онлайн

Предложение АКИТ касается товаров из иностранных интернет-магазинов. Их предлагают исключить из категории товаров для личного пользования и ввести сбор в размере 15 процентов. При этом доставка посылки возможна будет только после внесения аванса. В АКИТ считают, что это будет справедливо по отношению к отечественным компаниям, работающим в сфере интернет-продаж. Сейчас зарубежные компании имеют привилегированное положение, так как не платят НДС и таможенную пошлину, они не обязаны сертифицировать продукцию.

По мнению руководителя АКИТ Артема Соколова, сбор в 15 процентов иностранные интернет-продавцы могут закладывать в стоимость товара. Беспошлинный порог ввоза на товары зарубежных интернет-магазинов при этом, по его мнению, стоит отменить.

С 1 января нынешнего года беспошлинный порог ввоза был понижен с тысячи до 500 евро. Если в течение календарного месяца этот порог превышен или общий вес заказов превышает 31 кг, покупатель обязан заплатить 30 процентов от суммы превышения, но не менее 4 евро за 1 кг сверх лимита. С 2020 года предполагается снижение порога до 200 евро. Причем сбор будут рассчитываться уже не на человека, а с каждой отдельной посылки, стоимость которой превышает порог.

Сразу после снижения порога число трансграничных посылок в Россию начало падать.

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