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01.05.2019 06:50
Рубрика: В мире

Американским авиакомпаниям запретили летать в Венесуэлу

Федеральное авиационное управление США рекомендовало американским авиакомпаниям покинуть территорию Венесуэлы в течение 48 часов. Кроме того, самолетам запрещено летать над республикой на высоте ниже 8 километров. Такое решение авиационные власти объяснили "политической нестабильностью и напряженностью".

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Напомним, 30 апреля лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал народ и армию выйти на улицы для завершения операции "Свобода". Но очередная попытка госпереворота в стране провалилась.

Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро. Он отметил, что Вооруженные силы страны полностью остаются на стороне "конституции и легитимных властей".

В мире Южная Америка Венесуэла В мире США Попытка госпереворота в Венесуэле
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