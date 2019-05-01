Американским авиакомпаниям запретили летать в Венесуэлу

Федеральное авиационное управление США рекомендовало американским авиакомпаниям покинуть территорию Венесуэлы в течение 48 часов. Кроме того, самолетам запрещено летать над республикой на высоте ниже 8 километров. Такое решение авиационные власти объяснили "политической нестабильностью и напряженностью".

Напомним, 30 апреля лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал народ и армию выйти на улицы для завершения операции "Свобода". Но очередная попытка госпереворота в стране провалилась.

Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро. Он отметил, что Вооруженные силы страны полностью остаются на стороне "конституции и легитимных властей".