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Рубрика: В мире

Глава МИД Кубы назвал советника Трампа "патологическим лжецом"

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес назвал помощника Трампа "патологическим лжецом".

Фото: iStock
МИД Кубы выступил с жестким заявлением в отношении эскалации насилия США

По мнению дипломата, Джон Болтон, который является советником президента США по национальной безопасности, дезинформирует главу государства. "В Венесуэле нет ни кубинских войск, ни кубинцев, которые участвуют в военных операциях. Есть только медицинский персонал для гуманитарной миссии", - написал Родригес в Twitter.

Данное сообщение стало ответом на заявление Трампа усилить санкции против Кубы до "самого высокого уровня". Ранее Белый дом объявил об ограничениях поездок на Кубу американцев, у которых нет родственников в этой стране.

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