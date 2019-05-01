Глава МИД Кубы назвал советника Трампа "патологическим лжецом"

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес назвал помощника Трампа "патологическим лжецом".

По мнению дипломата, Джон Болтон, который является советником президента США по национальной безопасности, дезинформирует главу государства. "В Венесуэле нет ни кубинских войск, ни кубинцев, которые участвуют в военных операциях. Есть только медицинский персонал для гуманитарной миссии", - написал Родригес в Twitter.

Данное сообщение стало ответом на заявление Трампа усилить санкции против Кубы до "самого высокого уровня". Ранее Белый дом объявил об ограничениях поездок на Кубу американцев, у которых нет родственников в этой стране.