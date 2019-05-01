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01.05.2019 08:50
Рубрика: В мире

Исследователи опубликовали данные о ядерном арсенале США

Текст: Юрий Когалов
В настоящее время США располагают 3800 ядерными боеголовками и бомбами, 1750 из которых развернуты и могут быть использованы в любой момент.
Фото: Jeff T. Green/Getty Images
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Так, 1300 боеголовок установлены на баллистических ракетах, 300 бомб размещены на базах стратегических бомбардировщиков в США, еще 150 тактических бомб - на авиабазах в Европе. Оставшиеся 2050 единиц считаются стратегическим запасом на случай геополитических или технических неожиданностей. Несколько сотен из них предполагается снять с вооружения к 2030 году.

При этом Пентагон располагает еще 2385 боеголовками, уже официально снятых с вооружения, но до сих пор не демонтированных. Таким образом, США имеют 8185 боеголовок.

Ядерное оружие хранится примерно в 24 географических точках в 11 штатах США и пяти европейских странах. Самый большой запас находится в подземном хранилище Киртланд (KUMMSC) к югу от Альбукерке, штат Нью-Мексико. Большая часть находящихся там боеголовок (1785 из 2475) снята с вооружения и ожидает отправки на утилизацию на завод Pantex в Техасе.

Фото: Валерий Мельников/ РИА Новости
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Вторым по значимости штатом является Вашингтон (1620 боеголовок), где расположены Тихоокеанский стратегический оружейный комплекс и база подводных лодок Китсап.

Все эти данные были опубликованы в журнале Bulletin of the Atomic Scientists, выпускаемом с 1987 года. Авторы статьи отмечают, что, возможно, это последний раз, когда им удалось обнародовать подобные сведения, поскольку в прошлом месяце министерство обороны США отказалось от практики рассекречивания таких данных. Это решение отменяет политику прозрачности, которую администрация Трампа унаследовала от Барака Обамы.

Впрочем, недавно президент США призвал Россию и Китай оказаться от ядерного арсенала. Трамп намерен заключить масштабное ядерное соглашение с Москвой и Пекином, которое он рассматривает как потенциально главное достижение во внешней политике за время своего первого срока президентства.

В мире США Ядерная безопасность
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