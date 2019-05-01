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От рака легких умерла французская актриса Анемон

Новости
    01.05.2019, 16:10
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Французская актриса и сценаристка Анна Бургиньон, более известная поклонникам как Анемон, умерла в Париже на 69-м году жизни ранним утром 30 апреля. Причиной названа "продолжительная и тяжелая болезнь", без конкретизации. Но известно, что Анемон боролась с раком легких.

Об этом сообщает France24. Информация подтверждена агентом артистки Элизабет Таннер.

Анна Бургиньон родилась в Париже 9 августа 1950 года. Выступать начала в кафе-театрах с труппой Le Splendid. Свой псевдоним взяла от названия одноименного фильма 1968 года, в котором дебютировала.

За роль в драме "Большая дорога" (1987) Анемон была удостоена премии "Сезар" - "французского "Оскара".

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