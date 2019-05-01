Почти 200 человек отравились супом на детском празднике в Мексике

Празднование Дня ребенка в Мексике омрачил неприятный инцидент. Он произошел в одной из школ селения Мешкальсинго (штат Герреро). Там учащиеся почувствовали себя плохо после употребления традиционного супа "посоле".

За медицинской помощью обратились более 200 человек, половину из них доставили в больницы. "Состояние ребят стабильное. Помощь пострадавшим оказывают врачи, в том числе представители Красного креста, а также спасатели", - губернатор штата Эктор Астудийо.

По предварительным данным, причиной отравления стала некачественная еда.