Новости

В Башкирии на мужчину напала бешеная рысь 09:47
Банки могут уравнять комиссии при межрегиональных переводах 09:46
Российские 100 рублей попали в список лучших банкнот мира 09:40
Венесуэльский оппозиционер Леопольдо Лопес укрылся в испанском посольстве 09:28
В Забайкалье при пожаре в частном доме погибли трое 09:20
В Чехии суд разрешил отелю требовать от клиентов признания Крыма украинским 09:20
Иран предупредил о вероятных столкновениях КСИР с США в Персидском заливе 09:17
Исследователи опубликовали данные о ядерном арсенале США 08:50
Почти 200 человек отравились супом на детском празднике в Мексике 08:36
На курильском вулкане Эбеко произошел пепловый выброс 08:35
В Приморье нашли останки экипажа Ил-2, упавшего в 1944 году 08:15
Apple может снизить цены на продукцию из-за снижения продаж 08:00
Трассу Лидога-Ванино передали в федеральную собственность 07:22
Американским авиакомпаниям запретили летать в Венесуэлу 06:50
В КНР стартовали учения с кораблями ТОФ "Морское взаимодействие-2019" 06:31
В Китае канадца приговорили к смертной казни за наркотики 06:30
Новому императору Японии вручили символы его полномочий 05:40
Мадуро обвинил оппозиционера Лопеса в очередной попытке госпереворота 05:20
На востоке Канады из-за половодья эвакуировали 12 тысяч человек 04:38
Похищенных в Нигерии сотрудников концерна Shell освободили 04:18
Глава МИД Кубы назвал советника Трампа "патологическим лжецом" 03:50
У посольства Венесуэлы в Аргентине произошли столкновения 03:24
Два человека погибли в результате стрельбы на территории вуза в США 02:35
Злоумышленники сообщили о бомбах на станциях в столице Аргентины 02:25
Оползень повредил не менее 15 домов в Боливии 02:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд объяснил правила раздела земли при разводе
Верховный суд объяснил правила раздела земли при разводе
У православных - Светлая неделя: что можно, а что нельзя делать
У православных - Светлая неделя: что можно, а что нельзя делать
Майские законы коснутся автолюбителей, ветеранов, туристов и банков
Майские законы коснутся автолюбителей, ветеранов, туристов и банков
01.05.2019 08:36
Рубрика: В мире

Почти 200 человек отравились супом на детском празднике в Мексике

Празднование Дня ребенка в Мексике омрачил неприятный инцидент. Он произошел в одной из школ селения Мешкальсинго (штат Герреро). Там учащиеся почувствовали себя плохо после употребления традиционного супа "посоле".

Новосибирские следователи начали проверку массового отравления шаурмой

За медицинской помощью обратились более 200 человек, половину из них доставили в больницы. "Состояние ребят стабильное. Помощь пострадавшим оказывают врачи, в том числе представители Красного креста, а также спасатели", - губернатор штата Эктор Астудийо.

По предварительным данным, причиной отравления стала некачественная еда.

В мире Северная и Центральная Америка Мексика
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Пушков: Москва не будет играть в поддавки с Киевом
В Чехии суд разрешил отелю требовать от клиентов признания Крыма украинским
Зеленский извинился за видеоролик с плачущим Кадыровым
Назначен новый посол России в Беларуси
Нарухито стал новым императором Японии