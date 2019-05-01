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01.05.2019 01:52
Рубрика: В мире

Почти две тысячи горняков застряли в шахте в ЮАР

Почти две тысячи горняков оказались заблокированы в шахте по добыче платины в ЮАР. Представитель горнодобывающей компании Sibanye Джеймс Велстед сообщил, что его подчиненные в безопасности.

Жертвами ЧП на шахте в ЛНР стали двое горняков и еще 15 пропали

"У них есть еда и вода, и там достаточная вентилируемость",- подчеркнул Велстед. По предварительной версии, в ствол шахты упали рельсы, которые доставлялись на глубину. В результате они заблокировали один из выходов. Инцидент произошел в городе Рюстенбург.

"Мы должны полностью обследовать объект, извлечь рельсы и оценить возможные повреждения металлическим конструкциям", - говорится в официальном заявлении компании. Сейчас изучаются варианты вывода горняков на поверхность. Для этих целей могут использовать соседнюю шахту, пишет РИА Новости.

В мире Африка ЮАР
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