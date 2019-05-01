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01.05.2019 10:05
Рубрика: В мире

Полиция установила личность стрелявшего в университете Северной Каролины

Текст: Андрей Васильев

22-летний Тристан Эндрю Террелл, студент университета Шарлотты в Северной Каролине, устроил стрельбу в учебном заведении, в результате которой погибли двое и были ранены четыре человека, сообщает National Public Radio. Трое из них находятся в критическом состоянии.

Начальник полиции университетского кампуса Джефф Бейкер рассказал, что стражи порядка оказались на месте происшествия достаточно быстро, чтобы найти и обезоружить подозреваемого в той же аудитории, где произошла стрельба. "Действия наших офицеров определенно спасли жизни", - сказал Бейкер на пресс-конференции.

Фото: AP Photo/Hans Pennink
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По данным полиции, Террел ворвался в помещение, где проходил семинар его группы в последний день занятий и открыл беспорядочную стрельбу из пистолета. В университете после стрельбы началась настоящая паника.

Пока неизвестно, являются ли жертвы студентами, педагогами или сотрудниками университета. Нападавший находится под стражей, говорится в Twitter местной полиции.

Занятия в университете прекращены на неопределенный срок. В ректорате пояснили, что экзамены отменят до воскресенья, пока не будет составлен план мероприятий на следующую неделю.

Тем временем, дед подозреваемого Пол Ролд из Арлингтона, штат Техас, сказал, что Террелл и его отец переехали в Шарлотту из Далласа около двух лет назад после смерти его матери. Террелл изучал французский и португальский языки с помощью программы изучения языка в университете Шарлотты, которую оплатил ему дедушка. По его словам, внук никогда не проявлял никакого интереса к оружию и новость о том, что он, возможно, принимал участие в массовой стрельбе, была ошеломляющей для дедушки подозреваемого. "Вы описываете кого-то чуждого мне", - сказал Ролд в телефонном интервью с журналистом Associated Press во вторник вечером.

В мире США Массовые убийства в США
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