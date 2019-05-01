Атмосферное давление в Москве упадет до рекордно минимального значения

Всю предыдущую неделю из-за влияния антициклона держалось высокое атмосферное давление (так, порой оно поднималось до 760 мм рт столба). Сейчас оно в норме, но уже завтра давление может резко упасть до рекордного значения. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

По данным метеорологов, сегодня, 1 мая, воздух максимально может прогреться до +16 градусов в тени, а в ночные часы опустится до +5, при этом атмосферное давление будет в норме: 748 мм рт ст. Однако уже завтра, по воздействием атлантического циклона, температура в дневные часы не превысит отметки +13, подует сильный ветер, и временами будет накрапывать дождь.

"Давление может упасть до рекордных значений, - рассказывает "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова. - Так, если 2 мая 1983 года давление опускалось до 737 мм рт ст, то завтра ждем падения до 735 мм рт ст. И если это случится, будет поставлен рекорд".

Такие перепады погоды неблагоприятно могут сказаться на самочувствии людей. Медики советуют при сильных скачках атмосферного давления не нагружать организм, а людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, вовремя принимать лекарства.