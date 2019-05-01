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01.05.2019 13:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Правоохранители начали поиск ложного минера "Лужников"

Текст: Тимофей Борисов

Сообщение о бомбе, заложенной в столичном спортивном комплексе "Лужники" оказалось ложным. Первая информация том, что 1 мая произошел акт телефонного терроризма поступила от информагентства ТАСС со ссылкой на источник.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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"Неизвестный сообщил в администрацию стадиона о том, что там заложено взрывное устройство. На место выехали специалисты экстренных служб для проверки этой информации", -  рассказали журналистам.

После того, как на место выехали кинологи и взрывотехники, стало известно, что минирование не подтвердилось.

Обследование территория спорткомплекса собаками подтвердило отсутствие взрывчатки. "Шутника" теперь ищут. Ему грозит реальный срок.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Атака телефонных террористов на Россию
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