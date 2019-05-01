Правоохранители начали поиск ложного минера "Лужников"

Сообщение о бомбе, заложенной в столичном спортивном комплексе "Лужники" оказалось ложным. Первая информация том, что 1 мая произошел акт телефонного терроризма поступила от информагентства ТАСС со ссылкой на источник.

"Неизвестный сообщил в администрацию стадиона о том, что там заложено взрывное устройство. На место выехали специалисты экстренных служб для проверки этой информации", - рассказали журналистам.

После того, как на место выехали кинологи и взрывотехники, стало известно, что минирование не подтвердилось.

Обследование территория спорткомплекса собаками подтвердило отсутствие взрывчатки. "Шутника" теперь ищут. Ему грозит реальный срок.