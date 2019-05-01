Трассу Лидога-Ванино передали в федеральную собственность

Трасса Лидога-Ванино распоряжением Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Хабаровском крае и ЕАО передана в федеральную собственность.

"Она поступает в оперативное управление ФКУ "Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного агентства", - сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.

В прошлом году дороге присвоили название "А-376".

На ее содержание и ремонт в ближайшие три года направят более 2,9 миллиарда рублей, что намного больше, чем мог бы выделить регион.

В этом сезоне на 123 тысячах квадратных метров трассы устранят дефекты, отремонтируют обочины, нанесут разметку, заменят знаки, очистят и покрасят элементы обустройства дороги, вырубят деревья и кустарники на 88 гектарах в полосе отвода трассы. Для этого краевые власти вместе с федеральными ведомствами подготовили необходимые документы, переведя участки из лесного фонда в категорию земель транспорта.

Трасса "Хабаровск - Лидога - Ванино" с подъездом к Комсомольску-на-Амуре связывает несколько районов региона, обеспечивает круглогодичное автомобильное сообщение городов ДФО и Сибири с портами Ванино и Советская Гавань. Последний участок этой дороги, которую начали строить в 1997 году, сдали осенью 2017 года. Однако на некоторых участках сразу же после сдачи были обнаружены значительные дефекты.