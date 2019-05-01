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01.05.2019 07:22
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Трассу Лидога-Ванино передали в федеральную собственность

Текст: Юлия Гарднер

Трасса Лидога-Ванино распоряжением Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Хабаровском крае и ЕАО передана в федеральную собственность.

Фото: Николай Гагарин
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"Она поступает в оперативное управление ФКУ "Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного агентства", - сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.

В прошлом году дороге присвоили название "А-376".

На ее содержание и ремонт в ближайшие три года направят более 2,9 миллиарда рублей, что намного больше, чем мог бы выделить регион.

В этом сезоне на 123 тысячах квадратных метров трассы устранят дефекты, отремонтируют обочины, нанесут разметку, заменят знаки, очистят и покрасят элементы обустройства дороги, вырубят деревья и кустарники на 88 гектарах в полосе отвода трассы. Для этого краевые власти вместе с федеральными ведомствами подготовили необходимые документы, переведя участки из лесного фонда в категорию земель транспорта.

Трасса "Хабаровск - Лидога - Ванино" с подъездом к Комсомольску-на-Амуре связывает несколько районов региона, обеспечивает круглогодичное автомобильное сообщение городов ДФО и Сибири с портами Ванино и Советская Гавань. Последний участок этой дороги, которую начали строить в 1997 году, сдали осенью 2017 года. Однако на некоторых участках сразу же после сдачи были обнаружены значительные дефекты.

Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край
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