Новости

В Башкирии на мужчину напала бешеная рысь 09:47
Банки могут уравнять комиссии при межрегиональных переводах 09:46
Российские 100 рублей попали в список лучших банкнот мира 09:40
Венесуэльский оппозиционер Леопольдо Лопес укрылся в испанском посольстве 09:28
В Забайкалье при пожаре в частном доме погибли трое 09:20
В Чехии суд разрешил отелю требовать от клиентов признания Крыма украинским 09:20
Иран предупредил о вероятных столкновениях КСИР с США в Персидском заливе 09:17
Исследователи опубликовали данные о ядерном арсенале США 08:50
Почти 200 человек отравились супом на детском празднике в Мексике 08:36
На курильском вулкане Эбеко произошел пепловый выброс 08:35
В Приморье нашли останки экипажа Ил-2, упавшего в 1944 году 08:15
Apple может снизить цены на продукцию из-за снижения продаж 08:00
Трассу Лидога-Ванино передали в федеральную собственность 07:22
Американским авиакомпаниям запретили летать в Венесуэлу 06:50
В КНР стартовали учения с кораблями ТОФ "Морское взаимодействие-2019" 06:31
В Китае канадца приговорили к смертной казни за наркотики 06:30
Новому императору Японии вручили символы его полномочий 05:40
Мадуро обвинил оппозиционера Лопеса в очередной попытке госпереворота 05:20
На востоке Канады из-за половодья эвакуировали 12 тысяч человек 04:38
Похищенных в Нигерии сотрудников концерна Shell освободили 04:18
Глава МИД Кубы назвал советника Трампа "патологическим лжецом" 03:50
У посольства Венесуэлы в Аргентине произошли столкновения 03:24
Два человека погибли в результате стрельбы на территории вуза в США 02:35
Злоумышленники сообщили о бомбах на станциях в столице Аргентины 02:25
Оползень повредил не менее 15 домов в Боливии 02:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд объяснил правила раздела земли при разводе
Верховный суд объяснил правила раздела земли при разводе
У православных - Светлая неделя: что можно, а что нельзя делать
У православных - Светлая неделя: что можно, а что нельзя делать
Майские законы коснутся автолюбителей, ветеранов, туристов и банков
Майские законы коснутся автолюбителей, ветеранов, туристов и банков
01.05.2019 09:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Забайкалье при пожаре в частном доме погибли трое

Текст: Юлия Гарднер

Сегодня утром в деревянном доме села Акша в Забайкалье произошел пожар, унесший жизни трех человек.

Сообщение о возгорании поступило в пожарную охрану в 6:20 утра от очевидцев. Брандмейстеры были на месте ЧП через три минуты. К тому времени из окон дома валил дым и виднелись языки пламени. Из-за позднего сообщения о пожаре огонь успел охватить большую площадь.

В Астрахани три человека погибли при пожаре

"Огнебоцами, работавшими в составе звена газодымозащитной службы, при ликвидации обнаружены тела троих погибших, детей среди них нет", - говорится в сообщении краевого ГУ МЧС.

На борьбу с огнем потребовалось 25 минут.

На месте происшествия работал дознаватель госпожарнадзора. По предварительной версии, пожар мог произойти из-за непотушенной сигареты.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Пушков: Москва не будет играть в поддавки с Киевом
В Чехии суд разрешил отелю требовать от клиентов признания Крыма украинским
Зеленский извинился за видеоролик с плачущим Кадыровым
Назначен новый посол России в Беларуси
Нарухито стал новым императором Японии