В Забайкалье при пожаре в частном доме погибли трое

Сегодня утром в деревянном доме села Акша в Забайкалье произошел пожар, унесший жизни трех человек.

Сообщение о возгорании поступило в пожарную охрану в 6:20 утра от очевидцев. Брандмейстеры были на месте ЧП через три минуты. К тому времени из окон дома валил дым и виднелись языки пламени. Из-за позднего сообщения о пожаре огонь успел охватить большую площадь.

"Огнебоцами, работавшими в составе звена газодымозащитной службы, при ликвидации обнаружены тела троих погибших, детей среди них нет", - говорится в сообщении краевого ГУ МЧС.

На борьбу с огнем потребовалось 25 минут.

На месте происшествия работал дознаватель госпожарнадзора. По предварительной версии, пожар мог произойти из-за непотушенной сигареты.