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01.05.2019,  
22:40
Текст:  Антон Валагин

На Балтику зашли новые корабли НАТО

Фото: Łukasz Golowanow/ Wikimedia.org Фото: Łukasz Golowanow/ Wikimedia.org
Фото: Łukasz Golowanow/ Wikimedia.org

Семь кораблей из Первой постоянной противоминной группы НАТО вошли в Балтийское море.

Фото: Ильдус Гилязутдинов/РИА Новости
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Флагман группировки - датский многоцелевой фрегат Thetis с управляемыми ракетами на борту. С ним идут тральщики Бельгии, Великобритании, Германии, Норвегии и два корабля противоминной обороны ВМС Нидерландов, пишет "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник. Группа вошла в Балтийское море в ночь на 1 мая и сейчас находится в юго-западной его части, к югу от Швеции и западу от датского острова Борнхольм.

Напомним, 18 апреля на Балтику пришла другая эскадра НАТО: американский эсминец Gravely и три фрегата ВМС Испании, Польши и Турции. Корабли были немедленно взяты под контроль Балтийским флотом. 24 апреля Gravely крейсировал у российской границы в районе главной базы Балтфлота. В Калининградской области было организовано дежурство корабельных ударных групп, береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион", самолетов морской авиации, отметили в Национальном центре управления обороной МО РФ.

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