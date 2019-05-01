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01.05.2019 14:04
Рубрика: Происшествия

Рослесхоз: В двух субъектах РФ введен режим ЧС

Текст: Тимофей Борисов

Лесные пожары продолжают доставлять большое беспокойство регионам Российской Федерации. Несмотря на серьезные усилия Рослесхоза на сегодняшний день в стране зарегистрированы 46 лесных пожаров на площади 26 038 га. Пожароопасный сезон открыт уже в 72 субъектах Российской Федерации. Еще несколько дней назад эта цифра была чуть более 60.

Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости
Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости

Как сообщила корреспонденту "РГ" пресс-секретарь руководителя Рослесхоза Наталья Маркова, из-за ситуации с лесными пожарами режим ЧС введен в 2 субъектах РФ: на всей территории Забайкальского края, в 2 муниципальных районах Амурской области.

По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки ликвидировано 105 лесных пожаров на площади 20 137 га.

В Забайкалье при пожаре в частном доме погибли трое

- В рамках межрегионального маневрирования в Забайкальском крае на тушении лесных пожаров задействовано 20 авиапожарных парашютно-десантной пожарной службы ФБУ "Авиалесоохрана", в Амурской области задействовано 49 авиапожарных парашютно-десантной пожарной службы ФБУ "Авиалесоохрана", - сообщили в Авиалесоохране.

В Рослесхозе напоминают, что повсеместно действует "прямая линия лесной охраны". В случае обнаружения лесного пожара свидетелей просят звонить на единый телефон Федеральной диспетчерской службы лесного хозяйства - 8-800-100-94-00.

Происшествия ЧП Пожары Правительство Минприроды Рослесхоз Лесные пожары
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