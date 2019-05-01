США направили в Японию два мощных десантных корабля

США направили на базу в Японии универсальный десантно-транспортный корабль America (LHA-6) и десантный транспорт-док New Orleans (LPD-18). Учитывая их характеристики, в Сеуле посчитали, что Вашингтон усиливает группировку с целью сдерживания Китая и Северной Кореи.

Как следует из заявления Командования 7-м флотом ВМС США, два новых корабля заменят эсминец USS Stethem (DDG-63) и универсальный десантно-транспортый корабль Wasp (LHD-1), размещенные на американской военно-морской базе США в Японии в районе города Йокосука. Прибывающие корабли будут базироваться на базе в Сасебо.

"Ситуация в сфере безопасности в регионах Индийского и Тихого океана требует передового размещения самых боеспособных кораблей ВМС США… Размещение этих кораблей позволит нам в самые сжатые сроки реагировать и действовать на море и в составе совместных сил, а также дает возможность обладать самыми боеспособными кораблями с наивысшей ударной силой и операционными возможностями”, - говорится в официальном заявлении Командования 7-го флота ВМС США.

Прибытие двух этих кораблей действительно усиливает ударные и десантные возможности ВМС США в регионе. Так, корабли класса LHA-6 являются самыми большими в составе ВМС США из десантно-транспортных кораблей, некоторые эксперты считают их авианосцами среднего класса. При водоизмещении 45 тысяч тонн он имеет на борту ударную авиационную группировку, состоящую из 20 новейших истребителей пятого поколения F-35 B. Экипаж состоит из более 1000 солдат и офицеров, а также около 1700 бойцов морской пехоты. Учитывая, что в Японии постоянно уже размещен атомный авианосец USS Ronald Reagan (CVN-76) водоизмещением 97 тысяч тонн, то USS America будет подстраховывать "полноценный" авианосец в случае его ухода на ремонт либо отбытия в другой регион.

Что касается десантного транспорта-дока New Orleans (LPD-18), то он обладает технологией "стелс”, снижающей видимость на экранах радаров. При водоизмещении в почти 25 тысяч тонн он вооружен зенитными и ракетными системами, а также имеет небольшую авиагруппировку. Экипаж состоит из 350 солдат и офицеров, также на борту находятся 700 бойцов морской пехоты, которых и должен высаживать корабль в случае необходимости.

Комментируя появление этих двух кораблей, в Южной Корее отметили, что в "непосредственной близости от Корейского полуострова теперь находятся уже два авианосца США и новейший транспортный корабль, который позволяет скрытно доставлять десант в зону высадки". Это было расценено как продолжение стратегии США по концентрации своих лучших сил в Восточной Азии.

По мнению Сеула, это все делается для сдерживания Китая и Северной Кореи. "Эти корабли позволят США гораздо лучше проецировать свою силу в регионе как на море, так и на суше, высаживая десанты… Очевидно, что это делается для сдерживания Китая, а также служит своего рода предупреждением для Северной Кореи", - цитирует издание "Тона Ильбо" слова ведущего научного сотрудника Корейского института государственной стратегии Ким Дэ Ёна.