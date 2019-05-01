Жена Павла Чухрая пояснила информацию о госпитализации режиссера

Мария Зверева, супруга российского, советского режиссера, актера и сценариста Павла Чухрая опровергла прошедшую ранее по ряду СМИ информацию о том, что ее муж находится в реанимации в тяжелом состоянии.

При этом Зверева подтвердила ТАСС, что кинематографист действительно госпитализирован. Чему причиной - обострение аллергии.

"У Павла Григорьевича весенняя аллергия, он в кардиологии, потому что там просто лучше палата, никакой реанимации", - цитирует агентство жену режиссера. Заверяющую, что "с ним все в порядке, ни о каком тяжелом состоянии речь не идет".

Павлу Григорьевичу Чухраю 72 года - родился в 1946 году в поселке Быково Московской области в семье режиссера и сценариста "Баллады о солдате" Григория Чухрая. В 1962-м дебютировал в кино - как актер в картине "Здравствуйте, дети!". Режиссерский дебют - короткометражка 1974 года "Вольному - воля".

Фильм Чухрая 1997 года "Вор" получил номинации на "Оскар" и "Золотой глобус", картина 2004-го "Водитель для Веры" взяла главный приз "Кинотавра".