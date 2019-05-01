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01.05.2019 02:25
Рубрика: В мире

Злоумышленники сообщили о бомбах на станциях в столице Аргентины

Неизвестные сообщили о бомбах на трех железнодорожных станциях Буэнос-Айреса. Пассажиров эвакуировали. Также было приостановлено движение поезда "Рока", передает РИА Новости.

Неизвестные сообщили о бомбах на рынке и в вузах Харькова

Обследовавшие помещения саперы подозрительных предметов не обнаружили. Отметим, что станцию "Площадь Конститусьон" уже эвакуировали на прошлой неделе из-за угрозы взрыва, которая в итоге также оказалась ложной.

Всего же за минувший месяц злоумышленники несколько раз сообщали о минировании железнодорожных станций в столице Аргентины.

В мире Южная Америка Аргентина
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