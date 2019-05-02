Дрейк стал лучшим исполнителем по версии Billboard Misic Award 2019

Объявлены победители музыкальной премии Billboard Music Awards 2019, которая прошла первого мая в Лас-Вегасе. Второй год подряд церемонию вела певица и телезвезда Келли Кларксон. Премия the Icon Award была вручена певице, актрисе и продюсеру Мэрайе Кэри.

В категории "лучший исполнитель" победителем стал рэпер Дрейк (Обри Дрейк Грэм). Он же собрал больше всего наград - в 12 номинациях.

32-летний канадский рэпер, певец, актер и продюсер Обри Дрейк Грэм впервые был замечен в телесериале для подростков еще в нулевых. Но предпочтя музыкальную карьеру, он оставил телевидение и в 2007 дебютировал с записью "Room for improvement" ("Пространство для совершенствования"). Сам он совершенствовался весьма стремительно. На сегодняшний день в списке его достижений - не только топовые позиции в чартах Billboard, но и шесть наград American Musiс Award, и пятнадцать - Billboard Music Awards. С 20 миллионами альбомов и 100 миллионами синглов, проданных во всем мире, он, по версии RIAA, оценивается как самый дорогой исполнитель цифровых синглов. В качестве антрепренера Дрейк основал звукозаписывающую студию, создал линию одежды и алкогольных напитков. Словом, активно монетизирует успех.

А лучшей исполнительницей названа американская певица и актриса Ариана Гранде (Ariana Grande), она же вышла в топ "За достижение в чарте Billboard". Последнее, похоже, вполне ожидаемо. За плечами этой 25-летней певицы и актрисы родом из Флориды - уже немало достижений, в том числе один приз Грэмми, две музыкальные премии Billboard и три приза Американской музыкальной премии. Кроме того, в феврале оказалось, что среди женщин в инстаграме у нее больше всего подписчиков. Журнал Billboard назвал ее "женщиной года" в 2018, а журнал Time включил в список ста самых влиятельных людей мира в 2016 и 2019.

Лучшей рэп-испонительницей стала американская певица Cardi B - она также стала лидером по числу номинаций - 21. 26-летняя Cardi B (Белькалис Марленис Альманзар) выросла в Бронксе, в Нью-Йорке, и стала интернет-звездой, потом появлялась в реалити-шоу, посвященных "любви и хип-хопу", затем выпустила парочку сборников с многообещающим названием "Gangsta Bitch Music". С тех пор она сделала неплохую карьеру, взлетев из "плохих девчонок гангстеров" в список обладательниц приза Грэмми за лучший рэп-альбом. Она стала единственной женщиной, завоевавшей эту награду как соло исполнитель. А в прошлом году журнал Time включил 25-летнюю Cardi B в ежегодный список ста наиболее влиятельных людей в мире.

Полный список наград можно увидеть на сайте Billboard.