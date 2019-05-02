Новости

В Москве из помпового ружья ранены четверо мужчин 15:30
В массовом ДТП под Калугой пострадали девять человек 15:30
В жюри конкурса Чайковского работать будет легче 15:23
Две станции Сокольнической линии метро закроют 3 мая 15:22
Опрос: Японцы хотят видеть на троне женщину 15:00
Какие автомобили можно купить в России за 600 тысяч рублей 14:45
Красноярск стал единственным кандидатом на ЧМ-2025 по фристайлу 14:43
Дрейк стал лучшим исполнителем по версии Billboard Misic Award 2019 14:40
Польша распечатала запасы нефти в связи с ситуацией с "Дружбой" 14:37
В Дагестане загорелся оружейный магазин 14:26
В Крыму почтили память подпольщиков на партизанской маевке 14:23
Новый фильм Тарантино вошел в основной конкурс Каннского фестиваля 14:21
Глава МИД Британии объявит телеканал RT "оружием дезинформации" 14:00
Лукашенко призвал профсоюзы повысить активность во всех сферах жизни 14:00
Названы города России, в которых живут самые счастливые люди 13:57
В Краснодаре уволят заведующую детсадом, издевавшуюся над ребенком 13:52
Обама снимет "неприглядный" сериал о Трампе 13:50
У посольства Украины в Москве почтут память погибших в Одессе 13:47
Видео: Актриса из "Игры престолов" вышла замуж 13:45
Собянин поздравил дирижера Валерия Гергиева с днем рождения 13:28
В Новом Уренгое мужчина с ножом напал на посетителей ТРЦ 13:23
Касильяс перенес операцию, которая может поставить крест на его карьере 13:09
Бойко: Главным памятником трагедии в Одессе станет наказание виновных 13:00
Видео: Сергей Лазарев сдал анализы перед "Евровидением" 12:57
В Башкирии водитель без прав погиб в ДТП 12:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Регионы могут на 30 процентов снизить тарифы на вывоз мусора
Регионы могут на 30 процентов снизить тарифы на вывоз мусора
Новые возможности Су-57 оценили в Китае
Новые возможности Су-57 оценили в Китае
Майские законы коснутся автолюбителей, ветеранов, туристов и банков
Майские законы коснутся автолюбителей, ветеранов, туристов и банков
02.05.2019 14:40
Рубрика: Культура

Дрейк стал лучшим исполнителем по версии Billboard Misic Award 2019

Текст: Ваня Владимиров
Объявлены победители музыкальной премии Billboard Music Awards 2019, которая прошла первого мая в Лас-Вегасе. Второй год подряд церемонию вела певица и телезвезда Келли Кларксон. Премия the Icon Award была вручена певице, актрисе и продюсеру Мэрайе Кэри.
Фото: Kevin Winter/Getty Images Фото: Kevin Winter/Getty Images
Фото: Kevin Winter/Getty Images

В категории "лучший исполнитель" победителем стал рэпер Дрейк (Обри Дрейк Грэм). Он же собрал больше всего наград - в 12 номинациях.

32-летний канадский рэпер, певец, актер и продюсер Обри Дрейк Грэм впервые был замечен в телесериале для подростков еще в нулевых. Но предпочтя музыкальную карьеру, он оставил телевидение и в 2007 дебютировал с записью "Room for improvement" ("Пространство для совершенствования"). Сам он совершенствовался весьма стремительно. На сегодняшний день в списке его достижений - не только топовые позиции в чартах Billboard, но и шесть наград American Musiс Award, и пятнадцать - Billboard Music Awards. С 20 миллионами альбомов и 100 миллионами синглов, проданных во всем мире, он, по версии RIAA, оценивается как самый дорогой исполнитель цифровых синглов. В качестве антрепренера Дрейк основал звукозаписывающую студию, создал линию одежды и алкогольных напитков. Словом, активно монетизирует успех.

Фото: Rammstein Official/ youtube.com
Rammstein представили видео на песню Radio с нового альбома

А лучшей исполнительницей названа американская певица и актриса Ариана Гранде (Ariana Grande), она же вышла в топ "За достижение в чарте Billboard". Последнее, похоже, вполне ожидаемо. За плечами этой 25-летней певицы и актрисы родом из Флориды - уже немало достижений, в том числе один приз Грэмми, две музыкальные премии Billboard и три приза Американской музыкальной премии. Кроме того, в феврале оказалось, что среди женщин в инстаграме у нее больше всего подписчиков. Журнал Billboard назвал ее "женщиной года" в 2018, а журнал Time включил в список ста самых влиятельных людей мира в 2016 и 2019.

Лучшей рэп-испонительницей стала американская певица Cardi B - она также стала лидером по числу номинаций - 21. 26-летняя Cardi B (Белькалис Марленис Альманзар) выросла в Бронксе, в Нью-Йорке, и стала интернет-звездой, потом появлялась в реалити-шоу, посвященных "любви и хип-хопу", затем выпустила парочку сборников с многообещающим названием "Gangsta Bitch Music". С тех пор она сделала неплохую карьеру, взлетев из "плохих девчонок гангстеров" в список обладательниц приза Грэмми за лучший рэп-альбом. Она стала единственной женщиной, завоевавшей эту награду как соло исполнитель. А в прошлом году журнал Time включил 25-летнюю Cardi B в ежегодный список ста наиболее влиятельных людей в мире.

Полный список наград можно увидеть на сайте Billboard.

Культура Музыка Поп-музыка
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МИД РФ: Киев тормозит расследование одесской трагедии
Курсы доллара и евро выросли до месячного максимума
Россия оказала Северной Корее рекордную гуманитарную помощь
Видео: Сергей Лазарев сдал анализы перед "Евровидением"
В Москве зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление