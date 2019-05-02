Калинская вышла в финал турнира в Праге в парном разряде

Россиянка Анна Калинская и теннисистка из Словакии Виктория Кужмова пробились в финал турнира WTA в Праге в парном разряде.

В полуфинале Калинская и Кужмова одержали победу над словенко-польским дуэтом Далилой Якупович и Паулой Каню на чемпионском тай-брейке.

Встреча завершилась со счетом 3:6, 7:6 (9:7), (10:1) в пользу Анны и Виктории. Продолжительность матча составила 1 час 40 минут.

За титул Калинская и Кужмова поспорят с победительницами противостояния между первой парой турнира Николь Меликар (США) - Кветой Пешке (Чехия) и двумя чешскими теннисистками Денисой Аллертовой - Терезой Шмитковой.

Между тем

Еще одна российская теннисистка Наталья Вихлянцева не смогла выйти в полуфинал турнира в столице Чехии в одиночном разряде.

Вихлянцева уступила хозяйке корта Каролине Муховой, получившей специальное приглашение в основную сетку от организаторов, со счетом 3:6, 4:6. Матч продолжался 1 час 26 минут.