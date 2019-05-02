Касильяс перенес операцию, которая может поставить крест на его карьере

Знаменитый испанский голкипер "Порту" Икер Касильяс перенес операцию на сердце и может завершить карьеру.

Об этом сообщает итальянский журналист Танкреди Палмерис со ссылкой на TVI24.

- "Порту" подтвердил TVI24, что после перенесенного сердечного приступа жизни Касильяса ничего не угрожает, - написал репортер в Twitter. - Канал также утверждает, что голкипер перенес операцию, которая может поставить под угрозу его карьеру.

Напомним, что 37-летний испанец был госпитализирован вчера после сердечного приступа, случившегося после тренировки. Касильяс находится в одной из клиник Порту под наблюдением врачей.

Касильяс выступает за "Порту" с 2015 года. В нынешнем сезоне на клубном уровне 37-летний вратарь принял участие в 42 матчах, в которых пропустил 35 мячей. В Лиге чемпионов Касильяс провел 10 матчей за португальскую команду и пропустил 15 голов.