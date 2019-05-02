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02.05.2019 19:20
Рубрика: Общество

Пользователи Last.fm сообщили о блокировке соцсети в России

В России ограничили доступ к музыкальной социальной сети Last.fm, обратил внимание РБК.

На вопрос одного из пользователей, по какой причине сайт Last.fm недоступен, оператор "Дом.ру" прислал ссылку на реестр экстремистских материалов. Кроме того, о блокировке сообщили и на сайте службы поддержки сервиса.

Фото: iStock
В России заблокировано около 10 тысяч пиратских сайтов

По данным мониторингового портала "Антизапрет.инфо", 17 апреля в реестр Роскомнадзора была включена страница Last.fm, на которой присутствовала аудиозапись автора-исполнителя Тимура Муцураева "Рай под тенью сабель". Эта песня признана экстремистской решением Ленинского районного суда Тюмени в апреле 2015 года, следует из материалов Минюста.

Однако само доменное имя Last.fm в реестрах Роскомнадзора не значится. Ведомство пока ситуацию не прокомментировало.

Общество СМИ и соцсети
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