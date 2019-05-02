Как изменится Капотня после благоустройства

В московском районе Капотня приступили к комплексному благоустройству улицы Капотни, 1-го и 2-го Капотнинских проездов и Проектируемого проезда № 5217. Совсем скоро они превратятся в современные общественные пространства. К созданию широких тротуаров, велодорожек, скверов и парков рабочие уже приступили.

В настоящее время в Капотне разбитые дороги, узкие тротуары, устаревшие лестничные спуски, недостаточное освещение на проезжей и пешеходной части, передает официальный портал мэра и правительства Москвы. Участки ремонта сейчас отделяют специальные ограждения. Дорожные знаки предупреждают о ремонте водителей, а для прохода по пешеходной части улиц положили временные настилы, которые ведут к зданиям, остановкам общественного транспорта и наземным пешеходным переходам. При этом обошлось без полного перекрытия улиц для проезда автомобилей, сообщили в столичном департаменте капремонта. Ограничивать движение будут только на отдельных полосах.

После благоустройства здесь появятся широкие тротуары, на проезжей части обновят асфальт и нанесут свежую разметку. Вдоль дорог организуют парковочные места. Для велосипедистов оборудуют велодорожки, а вместо существующих установят более 20 остановочных павильонов.

Улицы района будут освещать порядка 1100 современных фонарей с энергосберегающими лампами, а после долгой прогулки тут же будет возможность отдохнуть на скамейках. Кроме этого, в Капотне появятся детские и спортивные площадки, вдоль улиц высадят более 850 деревьев и около 9400 кустарников. При этом газоны с цветниками займут площадь более чем 20 гектаров.

Любимым местом жителей района обещает стать зона отдыха у пруда в районе улицы Капотни, где будет кафе и парковка. Рядом обустроят небольшой парк с детскими и спортивными площадками, шахматным павильоном и сценой для спектаклей и концертов. Для любителей активного отдыха в парке также будет велодорожка.

Преобразятся и дворовые территории. Там оборудуют детские и спортивные площадки, а так же установят беседки для отдыха. Проект благоустройства также предусматривает ремонт территории детского сада в районе 1-го Капотнинского проезда.

Работы на улицах района планируется завершить в этом году. Кстати, по итогам благоустройства, неухоженный склон на берегу Москвы-реки войдет в состав ландшафтного заказника "Берег реки Москвы в Капотне".