Пожилые люди исчезли из приюта в Барнауле

Тревожное сообщение опубликовало на своем сайте информационное алтайское агентство "Катунь 24", по которому Следственное управление Следственного комитета РФ по Алтайскому краю уже начало доследственную проверку. Журналисты обнаружили в Барнауле квартиру, в которой был оборудован приют для пожилых людей. Среди жильцов - женщина-ветеран Великой Отечественной войны.

Такие небольшие приюты с недавних пор широко распространены - их содержание берут на себя частные и благотворительные фонды. С одной стороны, они получают какую-то плату от родственников и дотацию от государства. С другой стороны, заботятся об одиноких стариках.

Но вот, что выяснили журналисты: в данной конкретной квартире были тяжелые условия для жизни пожилых людей. Им не оказывали необходимую медицинскую помощь, которая в таком возрасте требуется каждый день. Но как только об этой ситуации стало известно СМИ и следствию, жильцов "нехорошей квартиры" куда-то перевели. Куда - пока неясно.

Собеседники корреспондента "РГ" в правоохранительных органах предполагают две версии случившегося. Самая безобидная - владельцы приюта просто боятся возможного штрафа и других административных санкций за ненадлежащий уход за постояльцами. Но есть и другая - несчастные пенсионеры могли попасть в руки пресловутых "черных риэлторов".

Следствию, во-первых, предстоит их всех найти, куда их перевезли и не удерживают ли насильно. И, во-вторых, надо выяснить, на каких условиях люди оказались в приюте. Не исключено, что речь идет об их квартирах, ставших залогом за содержание в приюте. Тогда становится понятным и плохое с ними обращение: чем раньше старики уйдут из жизни, тем быстрее недвижимость перейдет в руки хозяев "благотворительного" фонда.

Впрочем, все точки над i поставит следствие.