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02.05.2019 10:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Дагестане град уничтожил посевы на площади в 1,5 тысяч гектаров

Текст: Ирина Поволоцкая (Махачкала)

Сильный град, выпавший на границе Дагестана и Ставропольского края, нанес серьезный ущерб посевам на полях Ногайского района республики. Как сообщили в республиканском Минсельхозе, размер ущерба предстоит оценить рабочей комиссии.

Стихия разбушевалась на границе двух регионов в ночь на 1 мая. Сильнейший ливень с градом повредил или даже полностью уничтожила посевы бахчевых и зерновых на нескольких фермерских полях. Основной удар пришелся на села Карагас и Ортатюбе, где земельные участки были засеяны бахчевыми, озимыми пшеницей и ячменем.

Фото: depositphotos.com
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По словам главы Ногайского района Мухтарбия Аджекова, по предварительным оценкам пострадало всего около 1500 гектаров. К примеру, житель села Карагас Арслан Нуков потерял около 80 гектаров посевов озимой пшеницы. У Асрадина Акмурзаева пострадало семь гектаров, засеянных арбузом.

Чтобы точно оценить ущерб, нанесенный стихией, в район выехала рабочая комиссия во главе с исполняющим обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Адильханом Ганакаевым. Члены комиссии осмотрели пострадавшие посевы и поговорили с фермерами. После того, как специалисты оценят ущерб, в минсельхозе будут решать, как и чем помочь пострадавшим сельхозпроизводителям.

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