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02.05.2019 12:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Министр экономики Дагестана заключен под стражу

Текст: Ирина Поволоцкая (Махачкала)

Задержанного по подозрению в хищении бюджетных средств министра экономики и территориального развития Республики Дагестан по решению суда заключили под стражу. Об этом сообщили в МВД РФ

- Сегодня по ходатайству следственной части Следственного управления МВД по Республике Дагестан Кировским районным судом Махачкалы в отношении задержанного Министра экономики и территориального развития Республики Дагестан избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - прокомментировала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Фото: Шуайбов Джамиль/ТАСС
Полиция задержала министра экономики Дагестана

Напомним, высокопоставленный чиновник был задержан в аэропорту "Уйташ-Махачкала". Его подозревают в хищении более 20 миллионов рублей при исполнении госконтрактов на оснащение МФЦ Дагестана.

По данным следствия, в 2015 году подозреваемый, занимая пост руководителя государственного автономного учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Дагестан", создал организованную группу, которая при закупке мебели, компьютеров и оргтехники для нужд МФЦ значительно завышала их стоимость. Затем бюджетные средства выводили через аффилированные фирмы, обналичивали и использовались членами организованной группы по своему усмотрению.

Кстати

Осман Хасбулатов родился в Махачкале в 1972 году. До назначения на пост министра экономического развития в 2018 году он занимал руководящие должности в Многофункциональных центрах госуслуг республики. С 2009 по 2013 год работал главой МФЦ в Каспийске. После его назначили директором МЦФ по Республике Дагестан, где он проработал до февраля 2018 года.

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