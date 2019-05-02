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02.05.2019 18:46
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

По Владикавказу начал ходить "Трамвай Победы"

Текст: Александр Ершов (Северная Осетия)
Фото: Пресс-служба администрации Владикавказа Фото: Пресс-служба администрации Владикавказа
Фото: Пресс-служба администрации Владикавказа

В городе Воинской Славы - Владикавказе торжественно запустили "Трамвай Победы". Эта акция накануне 9 мая организована мэрией столицы Северной Осетии.

Фото: Артем Креминский / РИА Новости
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Как рассказали в пресс-службе администрации города, первыми пассажирами стилизованного ретро-вагона стали ветераны Великой Отечественной. Под звуки оркестра "Росгвардии" в сопровождении руководителей города и волонтеров они отправились по маршруту.

Во время пути на установленных в вагоне экранах транслировались отрывки из фильмов о Великой Отечественной, звучали песни военных лет.

Кстати

Проезд в историческом вагоне бесплатный для всех пассажиров. "Трамвай Победы" будет курсировать по улицам города до 17 мая. Ежедневно в 19.00 вагон отправляется с проспекта Мира. Второго мая в трамвае пройдет показ фильма режиссера и актера Леонида Быкова "В бой идут одни старики".

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