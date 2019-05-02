В Дагестане загорелся оружейный магазин

В Махачкале произошел пожар в здании оружейного магазина "Арбалет". По информации главного управления МЧС России по Республике Дагестан, огнем охвачено около ста квадратных метров.

В пресс-службе управления сообщили, что звонок о возгорании поступил в оперативную дежурную смену около 13.00 2 мая. Звонивший сообщил, что в офисном здании бывшей гостиницы "Кавказ" на первом этаже горит магазин "Арбалет". По не подтвержденным пока данным, пожару предшествовал взрыв.

К месту происшествия отправились несколько пожарных расчетов. В общей сложности к ликвидации пожара привлечены 70 человек и 22 единицы техники, в том числе от МЧС России 52 человека и 12 единиц техники.

По предварительной информации, в результате ЧП никто не пострадал.