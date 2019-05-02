В Осетии в ДТП с рейсовым автобусом пострадали девять человек

Сегодня днем в Северной Осетии на трассе Владикавказ - Алагир произошла авария с участием рейсового пассажирского автобуса и легкового автомобиля, в которой, по предварительным данным, пострадали девять человек.

Как сообщил наш источник в правоохранительных органах региона, ДТП случилось примерно в 15 часов 15 минут. На оживленной трассе возле селения Майрамадаг, расположенного примерно в 20 километрах от Владикавказа, столкнулись пассажирский автобус Hyundai и отечественная легковушка.

На место аварии сразу выехали машины "скорой помощи" и наряды полиции. Пострадавшие (по имеющимся на этот момент сведениям, среди них находятся четверо детей) в ДТП уже отправлены в местную больницу. Сейчас следователи и работники ГИБДД уточняют причины случившегося.