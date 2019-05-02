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02.05.2019,  
09:33
Текст:  Руслан Мельников

Минобороны опровергло информацию о гибели четырех военных в Сирии

Информация о погибших в Сирии четырех российских военнослужащих оказалась фальшивой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Фото: AP Photo/Sergei Grits Фото: AP Photo/Sergei Grits
Фото: AP Photo/Sergei Grits

Сообщение о гибели военных появилось в некоторых СМИ. Речь шла о потерях, якобы, понесенных в результате обстрела в сирийской провинции Хама.

Фото: Spc. Jared Eastman, U.S. Army / wikimedia.org
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В ведомстве официально заявили, что за последнее время в Сирии не было ни одного случая гибели российских военных.

"Все представители Вооруженных сил Российской Федерации, находящиеся в Сирии, живы и здоровы и выполняют поставленные перед ними задачи. Информация, опубликованная СМИ, является очередной фальшивкой", - отметили в Минобороны.

Также в комментарии ведомства сообщается, что не соответствующую действительности информацию специально распространяют террористы в соцсетях.

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