Сообщение о гибели военных появилось в некоторых СМИ. Речь шла о потерях, якобы, понесенных в результате обстрела в сирийской провинции Хама.

В ведомстве официально заявили, что за последнее время в Сирии не было ни одного случая гибели российских военных.

"Все представители Вооруженных сил Российской Федерации, находящиеся в Сирии, живы и здоровы и выполняют поставленные перед ними задачи. Информация, опубликованная СМИ, является очередной фальшивкой", - отметили в Минобороны.

Также в комментарии ведомства сообщается, что не соответствующую действительности информацию специально распространяют террористы в соцсетях.