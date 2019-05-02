В Краснодаре объявили штормовое предупреждение из-за грозы

Власти столицы Кубани обратились к местным жителям со штормовым предупреждением: в ближайшие часы в городе ожидается резкое ухудшение погоды.

"В течение суток 2 и 3 мая в Краснодаре ожидается дождь с грозой, шквалистым усилением ветра до 15 метров секунду", - говорится в информации, помещенной сегодня днем на официальном сайте мэрии и городской Думы.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций администрация города напоминает: позвонить спасателям можно по телефону 214-33-36, а также по Единому номеру вызова экстренных оперативных служб - "112" (набор по городскому и мобильному телефонам).

По данным синоптиков, в течение второго и третьего мая дожди и сильный ветер ожидаются практически по всей территории Кубани.