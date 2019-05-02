СМИ сообщили о предстоящем визите специалиста США по КНДР в Сеул

Американский спецпредставитель по КНДР Стивен Бигэн готовится посетить Южную Корею. Он может совершить свой визит на следующей неделе.

Переговоры о деталях визита находятся на финальной стадии, передает Yonhap. В Сеуле Бигэн и спецпредставитель МИД Республики Корея по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли Ду Хун обсудят ситуацию на Корейском полуострове и вероятность возобновления переговоров по ядерной проблематике между США и КНДР. Стороны также затронут вопрос об оказании Южной Кореей гуманитарной помощи КНДР.

Поездка Бигэна в Республику Корея станет первой после неудачного саммита США и КНДР во Вьетнаме 27-28 февраля.