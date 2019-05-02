Эксперимент показал, как за 8 часов снизить вес и нарастить мышечную массу

Двадцатиминутные спринт-занятия на велотренажере три раза в неделю способны приостановить негативные последствия менопаузы - снизить избыточный вес и нарастить мышечную массу. Согласно недавнему эксперименту, проведенному исследователями Сиднейского университета, впечатляющих результатов можно добиться за два месяца, в совокупности это всего 8 часов упражнений.

В эксперименте участвовали 40 женщин в постменопаузе с избыточным весом, ведущие преимущественно сидячий образ жизни. Их разделили на две группы: первая выполняла комплекс упражнений, вторая - нет.

Женщины, которые участвовали в восьминедельной программе велосипедных спринтов, набирали 0,7 кг мышц в ногах и туловище и теряли 0,4 кг жира. Они также повысили свою аэробную выносливость на 12%.

"Увеличение мышечной массы после восьми часов спринт-занятий на велотренажере выгодно отличается от эффекта силовых тренировок: 86 г в час против 40 г в час, - отметил Яти Бутчер, руководитель исследования. - Однако, как и в любом другом случае, если эти упражнения выполнять нерегулярно, то эффект от них будет размытый либо его совсем не будет. Интервальные занятия - это изменение образа жизни в принципе".

Команда доктора Бутчера и ранее изучала влияние спринт-велотренировок на вес у молодых женщин и мужчин. Результаты показали значительное увеличение мышечной массы и потерю жира после двадцатиминутных упражнений три раза в неделю.

"Наши результаты должны обнадежить тех людей, для которых занятия спортом непростое дело, говорит Бутчер. - И в то же время показать, что любое упражнение лучше, чем ничего, что можно начать с малого и постепенно увеличивать свою активность". От 2,5 до 5 часов физической активности умеренной интенсивности или от 1,25 до 2,5 часов высокой интенсивности каждую неделю - это то, что нужно для здоровья, рекомендуют ученые.